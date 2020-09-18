حنان مطاوع تنشر عدة صور من كواليس حكاية أمل

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" . و ظهرت حنان مطاوع بعدة إطلالات مختلفة من مسلسل أمل حياتى. وعلقت حنان على الصورة:" كواليس حكاية "امل حياتى" كتير منكوا يمكن اول مرة يشوفوا الصور دى ". اقرأ أيضًا: "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.

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