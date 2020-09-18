الحياه تعلن عن عودة الإعلامي عمرو الليثي

أعلنت شبكة قنوات الحياة عن عودة الإعلامى عمرو الليثى للظهور عبر شبكة قنوات الحياة من خلال البرنامج الشهير "واحد من الناس". وأذاعت قناة الحياة عبر شاشتها البرومو والإعلان التشويقي عن عودة الإعلامي عمرو الليثى لقناة الحياة ببرنامج واحد من الناس. ويتابع الليثي الاستعدادات النهائية لعودة برنامج "واحد من للناس" مع فريق العمل وشكل الديكورات، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإذاعة أولى حلقات البرنامج قريبا.

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