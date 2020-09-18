بفنجان قهوة .. نوال الزغبي في إطلالة جذابة على حمام السباحة

نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت نوال الزغبى بإطلالة صيفية وهي تشرب فنجان القهوة على حمام السباحة وعلقت قائلة: "‏‏عندما تشرب قهوتك ☕ بمفردك ... فإنك تركز أكثر على مشروعك الجديد". يُذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغان متنوعة.

وتعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم "أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة".



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