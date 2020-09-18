أحمد الشامي يشيد بمسرحية "صباحية مباركة"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان أحمد الشامي بالعرض المسرحي لمسرحية "صباحية مباركة" .

حيث شارك صورة تجمعه بنجمي مسرح مصر علي ربيع وأوس أوس ، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق الشامي علي الصورة وكتب : اتشرفت بحضور مسرحية صباحية مباركة للنجوم الكبار علي ربيع وأوس أوس ، المسرحية خطيرة وحلوة أوي ، اي حد نفسه يضحك بجد من قلبه لازم يتفرج علي المسرحية ، متشكر جداً علي اليوم الحلو ده.

ورد علي ربيع عليه قائلاً :"نورت والله كان اليوم حلو بيك".

تعرض مسرحية "صباحية مباركة " للنجم علي ربيع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي.

يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة "، من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

