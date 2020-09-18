هالة صدقي برفقة مصطفى حجاج وسط البحر

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هالة بالصورة برفقة الفنان مصطفي حجاج وهما يستمتعان بالأجواء الصيفية وسط البحر . وعلقت علي الصورة ممازحة :" كل يوم لازم أنزل اتمرن وأعوم وممكن الاقي سمك ، لكن المرة دي لاقيت مصطفي حجاج ، ولاقيته منعنع يا منعنع. يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت.



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