كلاكيت تانى مرة.. حذف أغنية قلبي ارتاح لـ محمد الشرنوبي

قامت احدى شركات الاتصالات بـحذف أغنية المطرب محمد الشرنوبي قلبي ارتاح من على صفحتها بموقع فيس بوك ، وذلك بعد تأكد الشركة من صحة العقد الحصري مع المنتجة سارة الطباخ.

وجاء ذلك ليقين الشركة بعدم أحقية الشرنوبى بالتوقيع علي اي منتج فني او اعلاني منفردا، وان المنتجة صاحبة الحق الوحيد في ذلك وأن ما يقوله بشأن فسخ العقد غير حقيقي.

من جهته لم يقدم محمد الشرنوبي أي مستندات تفيد فسخ العقد ،وهو ما جعل الشركة تقرر على الفور حذف الأغنية.

يذكر أن هذا السيناريو تكرر من قبل مع شركة روتانا وحذفت روتانا الأغنية من كل تطبيقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسويقها.

ويرتبط محمد الشرنوبي بعقد حصري مع شركة ايرث برودكشن تنص بنوده بأنه لايحق له التعامل الفني أو الإعلاني إلا من خلال الشركة.

وكانت سارة الطباخ قد أصدرت بيانا تحذيريا أمس لكل الشركات بعدم التعامل مع المطرب محمد الشرنوبي بشكل منفرد لأن ما يقوله بشأن فسخ عقده غير حقيقي وإذا حدث ذلك يظهر المستندات والسؤال إذا فسخ عقده لماذا يرفع قضية في المحكمة يطلب فيها فسخ العقد ومازالت متداولة قضائيا ولم يصدر أي حكم فيها ،وتشكر سارة الطباخ كل الصحف والمواقع ووسائل الإعلام علي حرصها الدائم عرض الحقيقية، وتتوجه أيضا بالشكر لشركة الاتصالات على تحركها السريع للحفاظ على حقوق الشركة وتمسك المسئولين بها برد حقوق الغير .