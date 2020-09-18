نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سامي ومي عمر بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل المخرج محمد سامي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد سامي بالصورة برفقة زوجته مي عمر ، وعمرو دياب وزوجته دينا الشربيني ،وعلق علي الصورة قائلاً :"الناس الحلوة في أماكن السهر ". يذكر أن أخر أعمال محمد سامي مسلسل "البرنس" لـ الفنان محمد رمضان الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي 2020. مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد سامي ومي عمر بصحبة عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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