وكتبت منة عبر حسابها الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "شكرا جدا لكل اللي سأل عليه اول مرة في حياتي اعمل عملية واقعد اكتر من ٣ ساعات لاستصال ورم الحمد الله".
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة منه جلال؛ مسلسل "حودايت الشانزليزيه" بطوله النجمة داليا مصطفى، والذي تم عرضه في بدايه العام الماضي وحقق نجاح كبير عقب طرحه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منة جلال تخضع لعملية جراحية خطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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