"زنزانة 7" يكسر حاجز الربع مليون جنية بعد يومين من عرضه

عرض فيلم "زنزانة7"بدور العرض السينمائية أمس وبالرغم من الظروف الحالية التي نواجها وفي ظل انتشار فيروس كورونا استطاع الفيلم في تحقيق مفاجأة كبيرة.

وهو أن يحقق نجاحاً كبيراً ، فقد كسر حاجز الربع مليون جنية بعد يومين من عرضه ومن المتوقع أن تزيد إيرادات العمل الفترة المقبلة.

فيلم "زنزانة 7" ، يعرض حالياً بجميع دور العرض ، وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.