هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

غازلت الفنانة الشابة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هنا بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود في أبيض ، وعلقت علي الصورة قائله:" ليالي الصيف". وعلق عدد كبير من محبيها علي الصورة منهم رضوي الشربيني وكتبت : جميلة ، وميرنا نور الدين وعلقت قائله:"رائع". والجدير ذكره أن آخر أعمال هنا فيلم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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