غيرة ونفسنة.. نجم شهير حاول قتل صديقه بسبب غلاف مجلة

جيمي ووكر، بإجراء مقابلة مع سلسلة Showtime الجديدة، ضمن فيلم وثائقي، يحمل اسم «The Comedy Store»، كشف من خلاله عن حادث غريب يخص صديقه النجم الراحل فريدي برينز، والنجم العالمي جون ترافولتا.

كشفت تقارير إخبارية عالمية، عن قيام النجم العالمي

وكشف جيمي ووكر (73 سنة)، أن الغيرة والغضب اشتعلت بين صديقه النجم الراحل فريدي برينز، وجون ترافولتا (66 سنة)، وذلك بسبب استبدال «فريدي» بـ «ترافولتا» على غلاف مجلة Teen magazine، في سبعينيات القرن الماضي.

وأوضح «ووكر» أن «برينز» حاول قتل جون ترافولتا بسبب هذه الواقعة، مؤكدًا أن فريدي برينز، تحدث معه عبر الهاتف وأخبره بنيته في ذلك، لأنه رأى أنه أكثر نجومية من «ترافولتا» في ذلك الوقت