نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيلة عبيد تسترجع ذكريات فيلم "الشريدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكريات فيلم "الشريدة"، وذلك من خلال مشاركتها صور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت "عبيد" تعليقا قائله: "فيلم الشريده.. قصة نجيب محفوظ.. سيناريو وحوار احمد صالح.. "اخراج اشرف فهمي...".فيلم يدافع عن القيم الانسانيه بأختلاف الظروف والثقافات...مساء الورد على عيونكم. يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" مع نادية الجندي، وهالة فاخر وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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