هالة صدقي عن طلبات زواج منها: هلغي اللي من غير دمغة | شاهد

ردت الفنانة هالة صدقى على طلبات الزواج، منها بمنشور، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب هالة صدقى قائلة "تزايد عدد الطلبات وسيلغي الطلب اللي من غير دمغة وعلى ما أفرز كل الطلبات دى هكون ميت واعتقد ان الورثه هما اللي هيتجوزوا ????????????????????بحبكم بجد"



جدير بالذكر أن المشاكل بين هالة صدقي وزوجها وصلت إلى المحاكم، وتحدثت عن أزمتها الأسرية لأول مرة الفترة الماضية، مؤكدة أنها صمتت خمس سنوات تقريبا، ولم تكن تريد نشر أي شيء يتعلق بحياتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشفت مؤخرا هالة صدقي آخر تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.



وقالت هالة صدقى خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.