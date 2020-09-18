في عيد ميلاده.. القصة الكاملة حول أزمة توفيق عبد الحميد وياسمين صبري

يوافق اليوم الجمعة 18 سبتمبر عيد ميلاد الفنان توفيق عبد الحميد الذي ولد عام 1956 والتحق بمعهد الفنون المسرحية عام 1979 ، وشارك في أعمال "درامية" كبيرة من بينها مسلسل "حضرة المتهم أبي"، من خلال السطور التالية نعرض إليكم القصة الكاملة لـ أزمة توفيق عبد الحميد مع ياسمين صبري.

1_ الهجوم على ياسمين صبري

تعرضت الفنانة ياسمين صبري لهجوم ناري عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب تسببها في انتشار شائعة تحويل الفنان القدير توفيق عبد الحميد سيارته الملاكي لـ تاكسي بسبب مروره بضائقة مالية، وهو ما قام بنفيه.

ولكن ياسمين نفت امتلاكها لصفحات على موقع فيس بوك، مشيرة إلى أنها أزمة مفتعلة تم الزج فيها باسمها دون التأكد من صحة الحساب سبب الأزمة.

وهاجم رواد سوشيال ميديا ياسمين صبري عبر تويتر قائلين: "خليكي في حالك وسيبي الناس الموهوبة في حالها"، فيما كتب آخر: " يا عروسة شاغلة نفسك بالناس ليه".

وعلقت شيرين عبد الوهاب على أزمة الفنان توفيق عبد الحميد بعد نفيه ما تردد من أنباء عن تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي أجرة.

وغردت شيرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائله "‏أستاذ ‎#توفيق_عبد_الحميد حضرتك راجل في قمة الأحترام وفنان عظيم، قلقتنا عليك والحمدلله اننا اطمنا عليك ويارب دايمًا متكونش محتاج غير للي خلقك لأنك تستاهل كل خير".

2_ رد توفيق عبد الحميد علي ياسمين صبري

رد الفنان توفيق عبد الحميد على شائعة تحويل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة «تاكسي»، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة، وقال إن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة تحمل اسمه وصورته تسبب له ضررا كبيرا.

وأضاف «توفيق عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على قناة «الحدث اليوم»: عايز أشكر الفنانة ياسمين صبري رغم أني معرفهاش ولم نلتق من قبل علي رقتها وإحساسها، ولكن التغريدة التي كتبتها حدث بها نوع من اللبس وسوء تفاهم.

وأضاف «توفيق عبد الحميد» أن تكريمه في المسرح المصري، فتح شهية كل أجهزة التواصل لإجراء حوارات تليفزيونية معه، لكنه قرر إجراء حوار إعلامي مع جهة واحدة ليكون حصريا حتى يستطيع طلب مبلغ من المال والتبرع به لمكان يعالج الفقراء والبسطاء وهو مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.

وأوضح توفيق عبد الحميد أن إسعاد يونس أجرت معه لقاء من قبل، في برنامجها للحديث عن حياته الشخصية، وتحدث عن فكرة تحويل سيارته إلى تاكسي في التسعينيات بسبب ضعف رواتب المسرح وكانت فترة تشبه عنق الزجاجة، مشيرا إلى أنه يعمل للمزاج والمتعة ويرفض الأدوار المتكررة وحريص على التميز دائما.