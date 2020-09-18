صحاب أونطة.. حكيم يكشف كواليس أغنيته الجديدة

نشر الفنان حكيم ، مجموعة مقطع فيديو من كواليس أحدث أغانيه "صحاب أونطة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق " حكيم " على الفيديو قائلًا: "لو عايز تشوف كل كواليس أغاني حكيم اشترك دلوقتى في قناة حكيم الرسمية على اليوتيوب من اللينك فى البايو".

وطرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة" عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الأساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".

صحاب أونطة" لـ حكيم كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، ومكساج : م أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: أمير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.