نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. لطيفة تروج لألبوم "أقوي واحدة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت المطربة التونسية لطيفة لالبومها الجديد بعنوان "أقوي واحدة".

حيث شاركت جمهورها بصورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وعلقت قائله :"ياللي عمري ما شوفت زيك في الحياة ، اسمعوا اغنيات البوم "أقوي واحدة " ، علي قناتي علي اليوتيوب".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أهمها "من أجمل البوماتك ربنا يوفقك يا نجمة".

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت مؤخراً أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

