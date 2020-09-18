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"أجدع وأخلص صديق وبينا كيميا".. أحمد زاهر يصف علاقته بمحمد سامي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد زاهر عن دوره في مسلسل "البرنس" قائلا: "الدور صعب جدا ويبان سهل لأنه صريح بني آدم عادي فيه كم شر متعملش قبل كده مستحيل تلاقي دور فيه كل الشر ده".

وأضاف أحمد زاهر أثناء استضافته في حلقة خاصة من برنامج "معكم" لمنى الشاذلي متحدثا عن محمد سامي قائلا: "محمد سامي بيشوف فيا كل حاجة شايف إني ممكن أعمل أي حاجة وإنه لو إداني أي دور هعرف أعمله".

وأضاف أحمد زاهر واصفا علاقته بمحمد سامي قائلا أن بينهم كيميا رهيبة متابعا حدثه عن محمد سامي: "أخلص وأجدع صديق"، وأنه يفهمه بدون أن يتحدث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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