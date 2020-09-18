أحمد زاهر وابنته ليلى يكشفان سبب عودتها لعالم الفن وكواليس العمل

وسرد أحمد زاهر هذه القصة أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي قائلا: " لقيته بيقولي عايز ليلى معايا وهتبقا بنتي ارجوك".
وقالت ليلى أحمد زاهر معبرة عن سعادتها بيوم عرض الفيلم عليها: " كان أحلى يوم في حياتي"، وتابعت متحدثة عن مشهد لها مع أحمد صلاح حسني حيث قام بشدها بقوة وعبرت عن خوفها من هذا المشهد قائله: "قولتله أنا مش قدك لو نفخت فيا هطير".
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