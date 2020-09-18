علي الهلباوي يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا بـ"ساقية الصاوي".. 2 أكتوبر

يستعد الفنان المنشد علي الهلباوى، لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 2 من شهر أكتوبر المقبل.

و من المقرر أن يتضمن الحفل وأغانى "مرسال لحبيبتى، دوم، ليلى طال، ابعتلى جواب، وقل للمليحة ".

يذكر أن أن الفنان المنشد علي الهلباوي، هو نجل الشيخ الراحل محمد الهلباوي القارئ والمبتهل في الإذاعة والتليفزيون المصري.

وقدم "الهلباوي" مشروعًا مع ماهر فايز، لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية، بجانب الإنشاد الديني.