و من المقرر أن يتضمن الحفل وأغانى "مرسال لحبيبتى، دوم، ليلى طال، ابعتلى جواب، وقل للمليحة ".
يذكر أن أن الفنان المنشد علي الهلباوي، هو نجل الشيخ الراحل محمد الهلباوي القارئ والمبتهل في الإذاعة والتليفزيون المصري.
وقدم "الهلباوي" مشروعًا مع ماهر فايز، لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية، بجانب الإنشاد الديني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علي الهلباوي يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا بـ"ساقية الصاوي".. 2 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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