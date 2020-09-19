رامي عياش يطرح كليب "أنا ثائر".. وكارمن لبس تشاركه التمثيل

طرح الفنان اللبناني رامي عياش، كليب أغنيته الجديدة "أنا ثائر" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وقد شاركته الممثلة كارمن لبس التمثيل في الكليب.
الأغنية من تأليف نادين الأسعد وألحان رامي عياش، وهي أغنية وطنية قام بتحضيرها بعد كارثة إنفجار المرفأ المأساوي الذي ادى الى استشهاد عدد كبير من المواطنين وجرح آخرين والحاق الضرر في عدد كبير من المباني ايضا.
وكان عياش قد سافر مؤخراً الى أنطاليا، برفقة زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، في رحلة عمل قصيرة، للتحضير لإفتتاح سلسلة مطاعم خاصة له في تركيا وفي كل أنحاء المملكة المغربية.
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