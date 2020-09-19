بإطلالة بيضاء .. رضوي الشربيني تخطف أنظار متابعيها عبر انستجرام

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وعصرية.

وظهرت رضوى الشربيني، بجاكيت ابيض ستان، كشف جمالها، من الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها.

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كما تركت شعرها البنى الطويل بطريقة ناعمة تخطف الأنظار، وعلقت قائلة: قولت ابيض...يمكن يبقى فال حلو

يارب يكون عجبكم...

تعديل ده جاكت ستان جماعه".

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.