فيديو جديد من كواليس تصوير أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان

نشر المخرج حسام الحسيني عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، مقطع فيديو من كواليس تصوير أغنية "يا حبيبي"، للنجم محمد رمضان والفنان العالمي ميتر جيمس.

من ناحية آخري حققت أغنية "يا حبيبي" للنجم محمد رمضان، مع المطرب العالمي ميتر جيمس، حتى الآن نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ 11 مليون مشاهدة بعد طرحها على قناته الخاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:""هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي.. يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".