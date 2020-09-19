نانسي عجرم "نجمة تيك توك الأولى"..فيديوهات غير تقليدية من حفلها الذي أشعل التطبيق

نانسي عجرم عادت من جديد لنشاطها الفني حيث أحيت حفلا غنائيا جديدا عبر "تيك توك" وقد لاقى الحفل اهتماما واسعا من قبل محبي الفنانة اللبنانية التي تألقت وظهرت من خلاله بأكثر من إطلالة.

نانسي عجرم تتألق في أحدث حفلاتها على "تيك توك"

نانسي عجرم قدمت أولى حفلاتها الغنائية عبر "تيك توك" الذي تم بثه "أون لاين" بعد غياب طويل عن الحفلات نتيجة أزمة فيروس كورونا، وكذلك انفجار بيروت الذي تسبب في وقف العديد من المشروعات الغنائية لنجوم لبنان، نانسي عجرم قدمت خلال حفلها عبر تطبيق "تيك توك" مجموعة من أجمل الأغاني خلال مسيرتها والتي تم اختيارها بعناية ومن أبرزها أغنية "شيخ الشباب"، و"يا طبطب ودلع"، وكذلك أغنية "في حاجات" و"ظبت وخططت".

A post shared by (@gahan_ajram) on Sep 18, 2020 at 1:32pm PDT

نانسي عجرم ترقص في حفلها على "تيك توك"

نانسي عجرم في حفلها قدمت أكثر من أغنية بتوزيع موسيقي جديد، وقد حرصت على تقديم كل أغنية في الحفل بإطلالة مختلفة، وظهرت كذلك فرقتها الموسيقية معها والتي كان لها دورا كبيرا في نجاح الحفل حيث تفاعل أعضاؤها مع الفنانة نانسي عجرم أثناء الغناء، وقد لاقى الحفل اهتماما واسعا من قبل محبي الفنانة اللبنانية حيث اعتبر البعض الحفل مفاجأة من ناحية التنظيم والأداء الاستعراضي الذي قدمته نانسي عجرم والفرقة على خشبة المسرح، والذي أعطى الحفل طابعا حماسيا ساعد الجمهور على التفاعل معه والشعور بأجواء المسرح نتيجة رقص نانسي عجرم أثناء غنائها في الحفل الذي أقيم في لبنان.

نانسي عجرم تستعد لإطلاق ألبومها الجديد

نانسي عجرم قد كشفت عن موعد حفلها على "تيك توك" خلال الأيام الماضية والذي جاء بعد تأجيله بسبب انفجار مرفأ بيروت في لبنان والذي وقع في شهر أغسطس الماضي، ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو من كواليس تحضيرات الحفل عبر حسابها على "انستجرام"، النجمة اللبنانية قد أحيت في شهر مايو الماضي أول حفل غنائي لها "أون لاين" وذلك في عيد الفطر الماضي، وقد أقيم الحفل في العاصمة اللبنانية بيروت، وتم بثه عبر الموقع الشهير "يوتيوب".

نانسي عجرم قد انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل أغنيتين جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية" أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، والتوزيع الموسيقى لهادى شرارة. ولم تحدد حتى اليوم موعد طرح ألبومها او موعد الإنتهاء منه بسبب الظروف الراهنة في لبنان. وكانت الفنانة نانسي عجرم قد تصدرت مؤخرا قائمة مجلة "فوربس" للنجمات العرب الأكثر تأثيراً، وذلك بناء على إحصائيات نجاحاتها ونشاطها على السوشيال ميديا، وكذلك بتصدرها لقائمة النجمات الأكثر استماعاً على تطبيق "سبوتيفاي" عربياً، بعدما تجاوزت الـ 100 مليون مستمع على التطبيق.