نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة الفنان محمد مكاوي بعد تهشم سيارته في حادث سير (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان الشاب محمد مكاوي صورًا عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، للحادث المروي الذي تعرض له والذي تسبب في تهشم سيارته.

وأظهرت الصور الإصابة التي تعرض لها الفنان الشاب في ذراعه، كما أظهرت حجم الدمار الذي لحق بسيارته.

يذكر أن مكاوي شارك في أحداث مسلسل "حكايات بنات ج4" الذي تدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها الأربع بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.