نشر اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادى أستون فيلا صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام . وعلق محمود حسن على الصورة قائلا:" ‏الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالدوري رقم ٤٢ اقر ايضا : وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى : -كابتن مصر. -ربنا يكرمك أن شاء الله . -حبيبى يا تريزيجية. وقدم تريزيجيه مستويات متميزة مع أستون فيلا الإنجليزي هذا الموسم قبل توقف النشاط الكروي في انجلترا والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنها نيوكاسل وجالطة سراي التركي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريزيجيه يهنئ الأهلي بالفوز بالدوري 42 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.