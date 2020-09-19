بعد حلقة اليوم.. حسن الرداد لرامي رضوان: الشيك ملك الرقي

صورة من حلقة اليوم مع صهره الإعلامي رامي رضوان عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام
و كان قد كشف الفنان حسن الرداد، عن أول لقاء جمعه بالفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته إيمي سمير غانم.
وقال حسن الرداد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، الجمعة، إن أول لقاء كان في أحد الأعمال الفنية، مضيفا: الفنانة الرائعة دلال عبد العزيز كانت تتعامل معي وتوجهني كثيرًا.
وتابع حسن الرداد: "أول مرة قعدت معاها قابلتني بابتسامة حلوة كدا، هي بشوشة بطبعها وست جميله وحبوبه ودمها خفيف".
وكشف حسن الرداد، عن أنه كان يفضل تقديم أداور فنية معها نظرا لحبه الشديد بها، قائلا :"كنت بحب جدا عمل أعمال فنية معها".
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