في ذكرى وفاته .. تعرف على وصية جميل راتب

يصادف اليوم ذكرى وفاة النجم جميل راتب الذي رحل عن عالمنا قبل عامين تاركا خلفة ارثا فنيا كبيرا وصل من خلاله الى العالمية ، ليصبح ايقونة السينما المصرية.

وكشف مدير اعمال جميل راتب ، عن وصية الفنان الراحل قبل وفاته.، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"

وكتب مدير اعمال جميل راتب حينها :"ليل: "جميل راتب أوصاني بعدم إقامة عزاء والجنازة ستكون بعد صلاة الظهر بجامع الأزهر".

يشار الى ان جميل راتب توفى عن عمر يناهز ٩٢ عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.