وصرح عمر الشناوي منذ فترة قصيرة قائلا :" لم أغادر المنزل حتى صباح اليوم، وللأسف الشديد قد تعرضت لموقف محرج.



وتابع عمر الشناوي: ذهبت للتمرين بالجيم، وفوجئت بافراد الأمن يطلبون منى مغادرة المكان نظرا لعدم ارتياح بعض الأعضاء، بعد اعلانى عن اصابة عائلتى بفيروس وتابع عمر الشناوي: ذهبت للتمرين بالجيم، وفوجئت بافراد الأمن يطلبون منى مغادرة المكان نظرا لعدم ارتياح بعض الأعضاء، بعد اعلانى عن اصابة عائلتى بفيروس كورونا ، وبرغم تأكيدى لهم انى سليم ونتائج تحاليلي سليمة، إلا أنهم نقلوا لى استياء البعض. وأضاف: رفضت مغادرة التمرين، وبعد ذلك تحدثت مع مدير الأمن، الذي كان في منتهى التعاون، فلقد قمت بالإعلان عن حالة ابنى وزوجتى بكامل ارادتى حرصا على كل من تعاملوا معنا خلال الأيام الماضية، وانا في عزلة تماما عنهم، وربنا يتم شفائهم على خير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شفاء زوجة عمر الشناوي من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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