وقالت داليا: «قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا».
يذكر أن داليا إبراهيم تعد إحدى الفنانات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الجيدة، ولعل من أبرزها مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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