وحشتني.. لقاء الخميسي تعيد ذكرياتها مع الراحل سامي العدل

تذكرت الفنان لقاء الخميسي الراحل سامي العدل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر لقاء الخميسي صورة تقبل فيها الراحل سامي العدل و علقت علي الصور قائلة :وحشتني

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ويشار الى ان سامي العدل توفى يوم 10 يوليو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 73 عاما.

بعد صراع مع مرض القلب ظل على أثره لمدة شهر بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، رحل الفنان سامي العدل، الذي ولد في الثاني من شهر نوفمبر من عام 1946 في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.