نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي جيمس تبد أ تصوير فيلمها الجديد في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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بدأ النجمة الشابة ليلي جيمس في تصوير مشاهد فيلمها الجديد بالعاصمة لندن، والذي تدور أحداثه في فترة ثلاثينيات القرن الماضي خلال الحرب العالمية الثانية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع التصوير، الخاص بالفيلم الذي يطرح بصالات العرض حاملا لعنوان "مطاردة الحب" The Pursuit of Love.

وقالت الصحيفة أن أحداث الفيلم مستوحاة من رواية للكاتب الانجليزي فريدي فوكس، تحمل عنوان the bath بمعنى الطريق.



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