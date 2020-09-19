نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمي كيمل يعلن استعداده لدورة كارثية من جوائز ايمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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قبل ايام من انطلاق الحفل الرئيسي، تحدث المذيع الشهير جيمي كيميل عن دورة جوائز الايمي الـ 72 التي من المقرر ظهوره بها كمقدم رئيسي.

ونقلا عن صحيفة ديلي ميل، قال كيميل، أن الحفل كونه الاول الذي يقام بصيغة البث الافتراضي فانه على استعداد لان يتحول لكارثة، وهو مستعد لذلك.

وتقام فعاليات حفل جوائز ايمي في سهرة الاحد المقبل، وفجر الاثنين الذي يليه مباشرة ويشارك في تقديم الجوائز اوبرا وينفري.



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