شاهد.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

شاركت ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بـ stories جديدة لها خلال الاحتفال بخطوبتها في حفل عائلي.

خطفت ابنة ماجد المصري الأنظار بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا، واتسم التصميم بقصته الفضفاضة وأكمامه الطويلة المزينة بالشراشيب المنسدلة.

وأكملت ابنة ماجد المصري إطلالتها بطرحة باللون الأبيض أيضا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على البساطة، مما منحها إطلالة مميزة.

ووضعت ابنة ماجد المصري بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها، وتميزت إطلالتها في حفل خطوبتها بأنها جمعت بين الاحتشام والبساطة.