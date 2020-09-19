ديزني تعلن عن البطولة النسائية لشخصية HULK

أحمد جمال أحمد

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أعلنت شركة ديزني رسميا عن النجمة تاتيانا ماسلاني لتجسد النسخة النسائية لشخصية الرجل الأخضر التي ستطرحها ديزني في عمل تليفزيوني قريبا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان العمل التليفزيوني لشخصية السيدة الخضراء SHE HULK سيطرح ضمن خطة المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.

ذلك بعد ان سبق واختارت شركة ديزني، مخرجة المسلسل للشخصية التي ابتكرها الراحل ستان لي.



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