جينفر لوبيز تظهر في جلسة تصوير جريئة

أحمد جمال أحمد

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نشرت النجمة جينفر لوبيز لقطات جديدة من احدث جلسة تصوير تجريها لماركتها الخاصة من الاحذية للترويج لأحدث اصدارات الماركة لموسم الشتاء.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت في معظمها جينفر شبه عارية، تتحدى الزمن برشاقتها وهي في عمر الواحدة والخمسون.

وحصدت اللقطات تفاعلا كبيرا من متابعي جينفر على منصة التواصل الاجتماعي، انتسجرام عبر حسابها الخاص.



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