نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد: محظوظ بمشاركتي مع نور الشريف وأتمنى تجسيد حياة هذا الفنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حسن الرداد، إذا قام في التفكير بتقديم عن سير حياة، فنان سيكون عن النجم الراحل "عمر الشريف" مشيرا إلى أنه خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة في مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف، في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة".

وأضاف "وأعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".