بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تستعيد ذكرياتها مع الماضى

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ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على بنطلون وبلوزة ملونين، وكانت هذه الصورة قديمة لها، وعلقت قائلة"ذكريات".
وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
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