شاهد.. يمكن سنة 80.. إسعاد يونس تنشر صورة مع سعاد حسني وسميحة أيوب

وظهرت إسعاد يونس في الصورة برفقة سعاد حسني ، سميحة ايوب ، مديحة يسرى ، سعد الدين وهبي ، وعلقت علي الصورة قائلة : " زماااااان يمكن سنة ٨٠، مش فاكرة بالظبط " .
يذكر أن إسعاد يونس تعرضت الى هجوم من رواد تويتر ،ووصفوها بالتنمر والعنصرية وازدراءِ الفلاحين والفقراء، بسبب مقال كانت كتبته في إحدى الصحف المصرية ونشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي, والمقال يحمل عنوان "فتحزيه".
وكتبت، إسعاد يونس المقال في ذكرى ثورة 30 يونيو، لكنها عبّرت عن الموضوع بشكلٍ ساخر على قصةِ فتاةٍ قروية فقيرة جاءت لتعمل خادمة لديهم في المنزل منذ سنوات طويلة.
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