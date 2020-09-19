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صلاح عبد الله: اتمنوا الخير لأنفسكم ولأهلكم الخير

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شارك الفنان صلاح عبد الله  جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة له.
وعلق صلاح عبد الله: "صباح الخير على عيونكم ماتشوفش غير الخير وأحلى صباح على قلوبكم عمرانة رحمة وخير وصباح صلاح بيقولكم:إتمنوا الخير لنفسكم، ولأهلكم،والغير#والصباح_دا_لمين؟!#طبعًا_للحلوين#فقط_لاغير".

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من جهة أخرى، عرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، ، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي". 

وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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