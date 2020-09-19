في ذكرى رحيل جميل راتب.. حقيقة علاقته بـ جماعة الإخوان

وتابع هاني التهامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي ببرنامج «الحياة في مصر» عبر قناة الحياة الفضائية، قائلا: «جميل راتب عمره ما كان إخوان ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه صرح بأنه مع خروج الجميع بسلمية للتعبير عن رأيهم، رافضا استخدام العنف».
وأوضح: «الراحل كان كارها للعنف، وكان يفكر في آخر أيامه أن يصبح نباتيا للرفق بالحيوان من وجهة نظره».
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