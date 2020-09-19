بإطلالة شبابية.. راغب علامة في أحدث ظهور له

نشر الفنان راغب علامة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهر راغب علامة بإطلالة شبابية، حيث يجلس في أحد المطاعم مرتدي تيشرت أبيض، وشعر كيرلي. وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالي "صغرنا واحلوينا" _ "الشباب رجع تاني". يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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