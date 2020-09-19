نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد .. صلاح عبدالله يغازل جمهوره في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان صلاح عبدالله جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر بالصورة أثناء استمتاعه بالأجواء الصفية أمام البحر والقي التحية الصباحية علي محبيه وكتب : صباح الخير علي عيونكم متشوفش غير الخير ، وأحلي صباح علي قلوبكم عمرانة رحمة وخير .

وتابع قوله : وصباح صلاح بيقولكم اتمنوا الخير لنفسكم ولأهلكم والغير ، وعلقت سوسن بدر قائله:" صباحك حلو زي قلبك".

وكانت آخر أعمال الفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداثه حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع "المدينة ـ الذات" كلًا بطريقته.

