نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يطل علي متابعيه بصورة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان راغب علامة جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر راغب بالصورة من إحدي الكافيهات هو مبتسم ووجه رسالة لجمهوره استيقظ وتألق ، أتمنى لكم أيام رائعة وهادئة. على الجانب الآخر تحدث "راغب علامة"،مؤخرًا عبر خاصية الاستوري في "إنستحرام"، عن السياسيين قائلاً: "يختبئون وراء البطون". يذكر أن راغب علامة مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية وأول أغنية قدمها كانت "اتفرج على الحلاوة" وأول ألبوم لة" "بكرة بيبرم دولابك".

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