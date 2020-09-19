نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أنيق.. نورهان شعيب تتألق في أحدث ظهور علي إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نورهان شعيب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نورهان بالصورة أنيقة مرتدية فستان قصير ، باللون اللبني ، وتركت شعرها القصير منسدلاً ، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها. وتغزل بها الكثير من محبيها من خلال خاصية التعليقات ومن أبرز التعليقات :أنيقة وجميلة كالعادة" والجدير ذكره أن آخر أعمال نورهان مسلسل "قوت القلوب" ، وتدور أحداث مسلسل قوت القلوب في إطار كوميدي اجتماعي، وتجسد بطلة العمل ماجدة زكي دور معلمة ذات شخصية مضطربة أو غير مُتزنة، ما يدفعها لتُسبب الحرج لأسرتها وابنها، الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام جمال، ويقع في العديد من المشكلات بسبب تصرفات والدته الغريبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفستان أنيق.. نورهان شعيب تتألق في أحدث ظهور علي إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.