نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الجيم.. منة فضالي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي
ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة رياضية من داخل الجيم، واعتمدت على تيشيرت برتقالى، وبنطلون رياضى، وعلقت قائلة"صباح الخير".
يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.
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