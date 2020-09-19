حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن إيمي سمير غانم

حل الفنان حسن الرداد، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء أمس الجمعة، في فقرة فنية خالصة، ليكشف الكثير عن بدايته الفنية وميوله السياسية وأعماله الفنية والغنائية في الفترة المقبلة.

نفى حسن الرداد شائعة انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: "موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ عندما عدت من شهر العسل"، كما تحدث عن أول لقاء مع دلال عبد العزيز، ووصية الفنان نور الشريف له.

حسن الرداد: مش بحب السياسة ونفسي أقدم عمل عن عمر الشريف

كشف الفنان حسن الرداد، عن ميوله السياسية، مؤكدا أن لا يحب السياسة وليس لديه أي اتجاه معين سياسي يميل له.

وقال الرداد: "أنا مش من الناس اللي بتحب السياسة أوي، ومش بحب أتابع السياسة لكن بتابعها شوية من باب المعرفة ولازم الواحد يبقى عارف اللي بيحصل من حواليه".

وأضاف الفنان حسن الرداد، أنه: "يحب عمل شخصية الفنان عمر الشريف لأن لديه قصة كفاح كبيرة جدا وشخصية أكيد هيكون فيها دراما كبيرة جدا وأحب تقديمها في عمل فني".

اللقاء الأول مع حماته.. حسن الرداد: دلال عبد العزيز بشوشة

كشف الفنان حسن الرداد، عن أول لقاء جمعه بالفنانة دلال عبد العزيز والدة زوجته إيمي سمير غانم.

وقال حسن الرداد، إن أول لقاء كان في أحد الأعمال الفنية، مضيفا: الفنانة الرائعة دلال عبد العزيز كانت تتعامل معي وتوجهني كثيرًا.

وتابع حسن الرداد: "أول مرة قعدت معاها قابلتني بابتسامة حلوة كدا، هي بشوشة بطبعها وست جميلة وحبوبة ودمها خفيف".

وكشف حسن الرداد، عن أنه كان يفضل تقديم أداور فنية معها نظرا لحبه الشديد لها، قائلا: "كنت بحب جدا عمل أعمال فنية معها".

حسن الرداد يكشف أهم نصائح نور الشريف له

كشف الفنان حسن الرداد، عن حبه الشديد للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدا أنه كان بالنسبة له شخصية كبيرة ومؤثرة في مشواره الفني.

وأضاف الرداد: "كنت معاه طول الوقت، وكان بيوجهني دائما، وقدم لي نصائح كثيرة في حياتي، وشجعني على القراءة بشكل مستمر".

وتابع الفنان حسن الرداد، أن الفنان الكبير الراحل نور الشريف، طلب مني الاهتمام بـ لياقتي البدنية؛ لكي أتمكن من تأدية بعض الأدوار، مستدركا: "مكنتش بعرف أقرأ السيناريو وأحكم عليه، وفهمني إزاي أحكم صح".

وأكمل الفنان حسن الرداد: "لما كنت بنزل أعمل فيلم؛ كان بينزل يتفرج عليا، ويقولي رأيه فيه".

حسن الرداد يكشف مفاجأة عن أغانيه خلال الفترة المقبلة

أجاب الفنان حسن الرداد، عن إمكانية اتجاهه لتقديم أعمال فنية غنائية خلال الفترة المقبلة.

وقال الرداد: "بعد ما عملت فيلم قعدة ستات؛ عملت أغنية نجحت وكسرت الدنيا، وفي ناس كلموني أعمل أغاني وحفلات؛ بس أنا رفضت".

وتابع الفنان حسن الرداد،: "بحب أغني في أفلام، وأقدم أغاني مع نوعية الفيلم، وتخدم السياق الدرامي في العمل الذي أقدمه، وبحب أقدم لون غنائي مثل الفنان أحمد زكي، ويكون صوتي فيها مؤدي وليس طربا".

وأكمل الفنان حسن الرداد: "أحب أسمع أنواع مزيكا مختلفة، وبحب الأغاني الشعبي ومنذ الطفولة، ومحبش الأغاني الحزينة".

وعن مطربه المفضل، كشف الرداد، قائلا: "بحب المطرب حكيم جدا وسمعت أعماله الغنائية التي قدمها منذ بدايته حتى الآن".

حسن الرداد: الثورات والأحداث أجبرتني على الاتجاه للأعمال الكوميدية

تحدث الفنان حسن الرداد، عن أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة، وأي الأدوار التي يهتم دائما بتقديمها في أعماله.

وقال الرداد: "عملت لفترة أعمال فنية كوميدية لدرجة أن الجمهور صنفني ممثل كوميدي".

وأضاف حسن الرداد: "أسعى لتقديم كل الأدوار ولا أكون محصورا في دور معين.. وأسعى دائما للتنوع لكن احتياجات الجمهور تجبرني على السير في نوع معين لفترة".

وتابع حسن الرداد: "سبب اتجاهي لأعمال كوميدي في السنوات الأخيرة لأن المواطن يريد أعمال فنية بها كوميدية وخاصة بعد الثورات والأحداث التي شهدها الشارع المصري خلال السنوات العشر الأخيرة".

حسن الرداد يرد على شائعة انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم.. فيديو

رد الفنان حسن الرداد عن شائعة انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: «موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ عندما عدت من شهر العسل ورأيت المصريين في كندا باركولي عن حمل زوجتي، ثم شائعة الانفصال مؤخرا».

وقال «الرداد»: «أنا في موضوع الشائعات مبردش خالص ولكن جمهوري هو اللي بيبعتلي ومبردش».

وأضاف: «الشائعات لن تنتهي ومبعرفش إيه الهدف، ولكن يوجد ناس تسعى إلى نشر هذه الأخبار المفبركة وترويج الشائعات»، موضحا أنه رد على الشائعة الأخيرة عندما وصل الأمر إلى أحد أقاربه فقرر أن يرد وينفي الشائعة.

رد فعل كوميدي من حسن الرداد على وجود زوجة أولى على جوجل.. فيديو

فاجأ الإعلامي رامي رضوان الفنان حسن الرداد بظهور زوجة أولى له على محرك البحث «جوجل»، فرد عليه قائلا «أنت جاي تهدي النفوس ولا إيه أنا بريء يا بيه أول مرة أسمع الكلام ده».

وعلق «الرداد» على شائعة وجود زوجة أولى على محرك البحث جوجل «قليل جدا لما أدخل أعمل بحث على جوجل كفنان».

حسن الرداد يكشف أسباب توقف «توأم روحي».. فيديو

تحدث الفنان حسن الرداد، عن نجاح فيلم «توأم روحي»، مؤكدا أنه لم يتوقع نجاح توأم روحي بهذا الشكل في ظل جائحة فيروس كورونا وإلزام الحضور بنسبة 25% فقط في دور السينما.

وقال «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» : «احنا غامرنا بالفيلم وربنا كرمنا جدا أكتر ما كنا نتوقع، وعملنا مجهود كبير وأجل لأسباب وظروف كثيرة».

وتابع الفنان حسن الرداد: «هناك إجماع بين النقاد الفنيين والجمهور على نجاح فيلم توأم روحي وهذا من العادات القليلة عندما تحدث»، مضيفا أنا بعمل حساب الجمهور في كل أعمالي الفنية وأحترم أراء النقاد .

وأشار إلى أن هناك بعض النقاد بنسبة 20% مش بيعجبهم أي حاجة خالص ولا أي عمل فني، مؤكدا أنه دائما مهتم بدوره في كل الأعمال الفنية، والمخرج هو أهم شخص في العمل لأن لديه رؤية معينة في المشاهد منهم عثمان أبو لبن.

إيمي سمير غانم تداعب زوجها وزوج أختها على الهواء

داعبت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها النجم حسن الرداد، وزوج أختها الإعلامي رامي رضوان، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء أمس الجمعة.

ووجهت إيمي، حديثها لحسن الرداد ورامي رضوان، قائلة :"إية ده الأدب والأخلاق ده، مش متخيلة أنكو قاعدين كدا بكل الهدوء والحلاوة دي"، ليدخل الجميع في نوبة ضحك.

وعلقت الفنانة، على فيلم توأم روحي، قائلة: "عمل فني رائع، ويقدم رومانسية جميلة، ومن أفضل الأعمال التي قدمها حسن الرداد بصفة عامة".

إيمي سمير غانم تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية

هنأت الفنانة إيمي سمير غانم، زوجها الفنان حسن الرداد، على فيلمة الجديد توأم روحي، مؤكدة أنه يعد من أفضل الأعمال التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت غانم، إن حسن الرداد يليق في كل الأدوار، متابعة: "بحب أتفرج عليه وعلى كل الأدوار التي يقدمها، وبحب أن حسن الرداد يشتغل في كل الأدوار".

وعن غيابها عن الساحة الفنية في شهر رمضان الماضي، علقت الفنانة إيمي سمير غانم قائلة: "بسبب كورونا، ولما تمشي بقى هرجع أعمل أعمال فنية ويا رب تمشي بسرعة".