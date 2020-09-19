شهد رمزي تكشف عن تعافي زوجها عمر الشناوى من فيروس كورونا

كشفت شهد رمزى، ابنة المنتج الراحل محمد حسن رمزى شفاء "هند حداد" زوجة الفنان عمر الشناوى من فيروس كورونا ، الذي أصيبت به هي ونجلها منذ شهرين. ونشرت شهد رمزي، "صورا تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله هند خفت من الكورونا وأخيرا اتقابلنا". يشار إلي أن الفنان عمر الشناوى، كان أعلن منذ فتره عن إصابة زوجتة هند حداد، وابنهما الصغير حسن، بفيروس كورونا المنتشر في العالم، وذلك بعد اجرأء مسحتين.

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