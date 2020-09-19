أحلام تعلن عن حفلها الأخير بالسعودية

نشرت الفنانة أحلام صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وأعلنت احلام عن موعد حفلها الأخير: "انتظروني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 من مسرح الجوهرة احبكم يا اهلي أهل السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي". من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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