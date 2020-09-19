محمد رمضان يحتفل بوصول قناته إلى 11 مليون مشترك

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب" إلى 11 مليون مشترك.
ونشر محمد رمضان صورة له داخل البحر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
وعلق على الصورة قائلا: "الحمد الله.. قناتي عبر يوتيوب وصلت لـ 11 مليون مشترك".
من ناحية أخرى حققت أغنية "يا حبيبي" للنجم محمد رمضان، مع المطرب العالمي ميتر جيمس، حتى الآن نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز الـ 11 مليون مشاهدة بعد طرحها على قناته الخاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية: "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير.. مبعرفش أكون رومانسي.. لكن عليكي بغير.. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي.. يا حبيبي بناديكي.. تعاليلي بناديكي.. أنا هنا بناديكي.. تعاليلي بناديكي.. يا حبيبي بناديكي".
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