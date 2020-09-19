في ذكرى رحيل جميل راتب.. ماذا قال عن جمال عبد الناصر

وأضاف كرم النجار، في حواره قائلا: «جميل راتب قال لي أثناء تواجده في المستشفى، إنه يرغب في جمع كل أمواله التي جمعها طوال حياته من أجل تشييد تمثال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر لأنه كان مؤمنا بفكره وسياسته».
وتابع: «جميل راتب كان ليبراليا، وكان مهتما بمبدأ مساعدة الفقراء، وكان يعطي "بقشيش" لجميع العاملين معه بجميع أعماله الفنية في الخفاء».
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